انطلاق مسابقات تراث وأدب الخيل بأرض الفروسية في الشرقية

افتتح الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية فعاليات مسابقات تراث وأدب الخيل، التي تأتي ضمن فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة، في دورته السابعة والعشرين بأرض الفروسية بمدينه بلبيس.

جاء ذلك في حضور الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس، والدكتورة رشا حسن مديرة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية ومربي ومحبي الخيول العربية الأصيلة وأبناء المحافظة.

انطلاق مسابقات تراث وأدب الخيل بمدينة بلبيس

بدأت فعاليات المسابقات بعزف السلام الوطني لمصر أعقبه بدء مسابقات تراث وأدب الخيل، التي يشارك فيها 73 من أمهر الخيول في مصر، تحت إشراف لجنة تحكيم متخصصة من أشهر الحكام في مصر لتمثل محاولة جادة لمحافظة الشرقية لعودة مهرجان الخيول العربية على خريطة السياحة العالمية.

وأوضح نائب المحافظ أن جوائز المسابقات لهذا العام دروع تميز ومجسم لحصان عربي أصيل يمثل شعار محافظة الشرقية.

غراب: مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة إحدى العلامات المميزة

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة يعد إحدى العلامات المميزة للمحافظة، ويأتي تجسيداً وتذكيراً لكل أهل مصر بعراقة وأصالة هذه المحافظة عبر التاريخ التي تضم ثروات أثرية ومعالم سياحية هامة، مؤكدا ضرورة استثمار ما لدينا من تراث وتعظيم الإيجابيات والعمل على التصدي للسلبيات لإيثار روح الأمل للأجيال المقبلة وزيادة الانتماء لبلدنا الغالي مصر.

وأشار «غراب»، إلى أن محافظة الشرقية اتخذت الحصان شعاراً لها تخليداً لذكرى وقفه الزعيم أحمد عرابي على جواده أمام الخديوي توفيق عارضاً مطالب الأمة، وفي هذا اليوم تخليداً لذكراه اتخذته المحافظة عيداً قومياً لها الذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام.