وكيل «صحة الشرقية» يتفقد الخدمات الطبية بمستشفى الزقازيق العام

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى الزقازيق العام، لمتابعة سير العمل وتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.

المرور على قسم الاستقبال والطوارئ

وقام وكيل وزارة الصحة بالمرور على قسم الاستقبال والطوارئ، لمتابعة تقديم الخدمة الطبية لحالات الطوارئ والاستقبال، واستكمال كافة العروض والفحوصات الطبية المطلوبة لهم، والتأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، مشددا على شركة الأمن بضبط حركة دخول وخروج المرضى وذويهم بالقسم، مؤكدا أهمية دور فرق خدمة المواطنين داخل القسم، بما يخدم المرضى والمواطنين المترددين عليه.

كما قام وكيل الوزارة بالتأكد من التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية الحرجة، وحرص على التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى، وتلاحظ وجود بعض النواقص في السرنجات 5 سم، وتم توفيرها على الفور أثناء الزيارة، منوها إلى ضرورة ضبط وإحكام آلية صرف الأدوية بقسم الاستقبال.

متابعة قسم القلب والعناية المركزة

وتفقد «مسعود» قسم القلب وعناية القلب المركزة، مهنئاً الفرق الطبية باليوم العالمي للقلب، ومقدماً لهم الشكر على الجهود المخلصة المبذولة لصالح المرضى بمحافظة الشرقية، كما تفقد قسم العناية المركزة للأطفال، وقام بمناظرة الملفات الطبية للمرضى، والتأكد من تسجيل الإجراءات الطبية والتمريضية بها، واستكمال كافة العروض والفحوصات اللازمة لهم، وتم الاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة من خلالها.

وشدد على أهمية متابعة قرارات العلاج على نفقة الدولة بكافة الأقسام الطبية الحرجة بالمستشفى، وكذلك المطالبات الخاصة بقرارات التأمين الصحي، مختتما المرور بتفقد قسم الحضانات، للاطمئنان على سلامة الوحدات، والتأكد من استيفاء السجلات الطبية، موجها بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى بالمستشفى.

وفي نهاية الزيارة عقد وكيل الوزارة اجتماعا مع إدارة المستشفى، في حضور مديري الإدارات الفنية بالمديرية، تم خلاله مناقشة خطة العمل بمختلف الأقسام الطبية والإدارية، وبحث احتياجات المستشفى لتطوير أداء الخدمة، والوقوف على المعوقات التي قد تؤثر على انتظام سير العمل، لوضع الحلول المناسبة لها وتذليلها، موجها بأهمية المتابعة المستمرة لسير العمل بجميع فترات الدوام، وتنسيق خطط العمل بالمستشفى للكوادر الطبية والإشرافية.

وأوضح الأستاذ محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بالمديرية بأن هذه الزيارة تأتي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمنافذ رافقه لجنة من المديرية تضم كل من مدير عام الطب العلاجي ونائبه، ومدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة.