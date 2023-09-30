«تعليم مطروح» تناقش الاستعدادات النهائية لانطلاق الدراسة غدا

عقد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اجتماعا مع مسئولي التعليم الفني بديوان عام المديرية، وتناول خلال الاجتماع مناقشة اللمسات النهائية لانطلاق الدراسة غدا الأحد في جميع المدارس على مستوى الإدارات التعليمية بمطروح.

تحقيق انطلاقة متميزة بمدارس مطروح

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، خلال الاجتماع بمديرية التربية والتعليم، ضرورة المتابعة الجادة للعملية التعليمية مع بداية العام الدراسي لضمان تحقيق انطلاقة متميزة للقطاع التعليمي بمدارس التعليم الصناعي والزراعي والتجاري بالإدارات التعليمية.

تغيير نظرة المجتمع للتعليم الفني

ونبه وكيل تعليم مطروح، مسؤولي التعليم الفني بضرورة تقديم الدعم الفني لمعلمي التعليم الفني من أجل الارتقاء بمستوى العملية التعليمية، وضرورة تغيير نظرة المجتمع للتعليم الفني من خلال تكاتف جميع عناصر التعليم الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي من موجهين ومعلمين في سبيل إمداد سوق العمل بأيد عاملة ماهرة مدربة قادرة على العمل.

قياس مستوى الطلاب بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية

وفي سياق متصل، عقد إسماعيل جاتو وكيل مديرية التربية والتعليم بمطروح، اجتماعا مع موجهي عموم المواد الدراسية بقاعة الاجتماعات الصغرى بالمديرية، وتناول الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد غدا، وضرورة تفعيل المتابعة الميدانية لمسار العملية التعليمية بالمدارس مترامية الأطراف والتركيز على تقييم وقياس مستوي الطلاب بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية.