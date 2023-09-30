«التنمية المحلية» توجه تعليمات للمحافظات مع انطلاق العام الدراسي الجديد

خاطبت وزارة التنمية المحلية، المحافظات بتوفير كل الاحتياجات اللازمة للمدارس مع انطلاق العام الدراسى الجديد وتوصيل البنية الأساسية للمدارس فى المراحل المختلفة،وتنفيذ قرارات وتوجيهات رئيس الوزراء وتذليل العقبات بما يضمن تحقيق منظومة التعليم لأهدافها الاستراتيجية، وذلك تزامنا مع انطلاق العام الدراسى الجديد 2023-2024 ومن ابرز النقاط التى شددت عليها وزارة التنمية المحلية مايلى،

أعمال انارة

- متابعة أعمال الإنارة، وتوصيل المرافق بجميع مدارس من أجل تحسين الخدمة المقدمة للطلاب والقائمين على العملية التعليمية .

- إزالة الإشغالات وتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات فى محيط المدارس، ورفع الباعة الجائلين بجانب أسوار المدارس

- توفير المستلزمات والأدوات المدرسية للمواطنين بأسعار مخفضة واستمرار تنظيم معرض أهلا مدارس لخدمة الطلاب والمواطنين.

- دعم المبادرات الشبابية بالمحافظات التى توفر السلع بأسعار مناسبة لتخفيف العبء عن المواطنين

غرفة عمليات

- استمرار عمل غرفة العمليات المركزية بوزارة التنمية المحلية مع المحافظات لمتابعة الموقف أولا بأول وإزالة أى معوقات تواجه العملية التعليمية

- التنسيق بين مديريات التعليم وشركات المياه و الكهرباء للتأكد من عمل كل المرافق بالمدارس .