حالة الطقس في أول أيام العام الدراسي الجديد.. أمطار وشبورة ورياح

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس في أول أيام الدراسة التي انطلقت في عدد من المدارس والجامعات اليوم السبت، وهناك مدارس أخرى تبدأ غدا الأحد 1 أكتوبر.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

أمطار ورياح في أول أيام الدراسة

ويشير خبراء الأرصاد الجوية، إلى أن مناطق من أقصى السواحل الغربية ستشهد سقوط أمطار اليوم على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق أخرى من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وعن حالة الطقس غدا الأحد، فيتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وأقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الأحد

وجاءت درجات الحرارة غدا الأحد، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 31 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 والصغرى 27 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والصغرى 28 درجة مئوية.