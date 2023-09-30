أنشطة مختلفة للجامعات في أول يوم دراسي.. فلكلور وألعاب ورسم

بفعاليات وأنشطة متعددة، استقبلت الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية طلابها الجدد والقدامى، وفقاً للضوابط والقواعد والتوجيهات التي أقرّها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وتفاعل طلاب السنوات المختلفة المسجلين بالكليات المختلفة مع التجهيزات التي أعدتها الجامعات في أول يوم دراسة لهم، من خلال التفاعل مع الأنشطة والفعاليات سواء الرياضية أو الفنية او الموسيقية أو الترفيهية.

العام الدراسي الجديد 2023-2024

وفي إطار استعدادات الجامعات للعام الدراسي الجديد واستقبالها للطلاب في أول يوم دراسي في الكليات المختلفة، تستعرض «الوطن» في النقاط أبرز ملامح التجهيزات والأنشطة الطلابية:

** تحية العلم من قبل الطلاب ومجالس الجامعات.

** تنظيم الحفلات الغنائية واستقبال الطلاب بالموسيقي العسكرية.

** تنظيم عدد من الأنشطة الفنية والثقافية وارتداء طلاب الفرق المختلفة البرقع والجلباب والطرابيش وغيرها من الفلكلور الشعبية في إطار العروض الفنية المقدمة للطلاب.

** تخصيص عدد من الأنشطة الرياضية للطلاب كألعاب القوى والبنج بونج والسلة وكرة القدم والبادل وغيرها من الأنشطة المحفزة لهم.

** إقامة عدد من حلقات الفنون والرسم للطلاب.