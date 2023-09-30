ما هي فوائد اتفاقية التعامل بالعملة المحلية مع الإمارات؟.. اعرفها

وقعت مصر والإمارات اتفاقية لمقايضة عملاتهما المحلية بمبلغ 1.36 مليار دولار، وتجيب «الوطن» عن ما هي فوائد اتفاقية التعامل بالعملة المحلية مع الإمارات؟ بعد هذه الاتفاقية التي أعلنها محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بالعمى، قوله إن اتفاقية مقايضة العملات بين البلدين تعكس «مدى عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ومصر، وتشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين».

فوائد اتفاقية التعامل بالعملة المحلية مع الإمارات

ما هي فوائد اتفاقية التعامل بالعملة المحلية مع الإمارات؟ هذا السؤال تجيب عنه «الوطن» باستفاضه كبيرة وتوضح فوائد الاتفاقية وهي كالتالي:

- مبادلة العملات أو مقايضة العملات مصطلح اقتصادي يعني تبادل السلع والمنتجات بين البلدين بالعملات المحلية أي الدرهم الإماراتي والجنيه المصري.

- حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات بلغ 4.9 مليار دولار في عام 2022.

- تتيح الاتفاقية بين مصر والإمارات مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.

- توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز العلاقات وتيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات

-تعزيز الاستقرار المالي ودعم الجنيه المصري وتخفيف الطلب على الدولار الأمريكي، هذا ضمن فوائد اتفاقية التعامل بالعملة المحلية مع الإمارات.

- ستمنح الإمارات 5 مليارات درهم إماراتي لمصر، مقابل الحصول على 42 مليار جنيه مصري.

- يقوم الجانبان بشكل أساسي بإقراض أموال بعضهما البعض وسيسددان المبالغ في تاريخ وسعر صرف محددين.

كل ما سبق كان إحابة عن سؤال فوائد اتفاقية التعامل بالعملة المحلية مع الإمارات؟ ما يساهم في تعزيز الاقتصاد المصري عن طريق هذه الاتفاقية المصرية الإماراتية.