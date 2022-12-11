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«الكهرباء» لقناة الحياة: مصر والإمارات توقعان اتفاقية لتدشين محطة رياح تقلل انبعاثات الكربون

كتب:

شريف سليمان
07:53 م | الأحد 11 ديسمبر 2022
قناة الحياة

قناة الحياة

قال الدكتور أيمن حمزة متحدث وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مصر وقعت اتفاقية مع الإمارات لتدشين محطة لطاقة الرياح من المستهدف أن تخفض انبعاثات الكربون بنحو 24 مليون طن سنويا.

وأضاف حمزة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، على قناة الحياة: «مصر ستتعاون مع المملكة العربية السعودية والنرويج للاستفادة من طاقة الرياح، وجار الاتفاق على مشروعات بقدرات كبيرة جدا، بسبب وجود مساحات واسعة يمكنها إنتاج طاقات كبيرة جدا على أرض مصر من الرياح بخلاف الشمس».

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