عاجل.. الرئيس السيسي: حلمنا كبير وسنظل نعمل لمصلحة الدولة والمواطن

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قائلا: «لو سمحتم كنت بتمنى أن الجمع الكريم ده، تاخدهم أنت والسادة الوزراء ونقسمهم على مجموعات يدخلوا كل وزارة في العاصمة الإدارية».

وقال «السيسي» خلال كلمته في افتتاح جلسات مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، «أنا شايف إننا لم نغط الإصلاح الإداري والميكنة الحكومية اللي اتعملت في الدولة، الإعلام مقدرش يغطيها، يمكن فيه فرصة لزمايلنا الموجودة معانا وأشقاءنا وأهلنا والموجودين في المسرح تيجي أتوبيسات تاخد الناس ونطلع ونشوف».

وتابع الرئيس السيسي: «حلمنا كبير وسنظل نعمل على تطوير الدولة المصرية؛ لبناء مستقبل أفضل للمواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم في كل القطاعات».