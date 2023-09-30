الرئيس السيسي بمؤتمر «حكاية وطن»: نقاتل من أجل مصلحة بلدنا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حديثه بمؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، لعرض إنجازات الدولة، «قولت في بداية الكلام هنقولكم حكاية وطن في 3 أيام».

أضاف الرئيس السيسي: «لدينا يقين في الله، بنجاح كل المشروعات ومهمتنا أن نقاتل من أجل بلدنا».

وشهد الرئيس السيسي، عرض فيلم تسجيلي بصوت الفنان أحمد فؤاد سليم، وجاء في الفيلم: «أثبت المصريون في كل مرة وفي كل زمان أنهم الحامي والضامن لمسيرة وبقاء وطنهم رغم كل حاقد وحاسد أو طامع».

وروى الفنان أحمد فؤاد سليم خلال الفيلم التسجيلي لحفيده، آخر فصل من فصول الحكاية التي تبدأ من يوم ولادة حفيده، قائلا: «في يوم من الأيام كان فيه بلد أعظم بلد في الدنيا مصر ام الدنيا، في التاريخ لها حضور وفي الثقافة ليها عظماء وفي الفن لها نجوم لكن لما ليلها ضلم نزل الشعب يطالب بأبسط حقوقه، يادوب ملحقش يفرح جاله الضباع من بعيد يدخل الأرض الطيبة، تسرق منها فرحتها وتحاول تفرق وحدتها تنشر الخوف والرعب في قلوب أهاليها».

وظهرت في الفيلم التسجيلي الفنانة ماجدة زكي، التي قالت: «البلد دي بلدنا مسكتناش ونزلنا، قولنا هيمشوا ومش هيقعدوا فيها دقيقة واحدة، هنستسلم لتجار الدين والإرهابيين؟ وكان ورانا جيش بيحمينا، ولما صوتنا اتسمع علينا نزلنا في الشوارع، والجيش استجاب لهتافنا».

واستعرض الفيلم التسجيلي ما مر في مصر من أحداث منذ 2011 من هجمات إرهابية على أفراد الجيش والشرطة، وجهود تجفيف منابع الإرهاب، وجهود الدولة في التنمية وإطلاق المبادرات الصحية ومبادرة حياة كريمة وغيرها من الإنجازات التي تحققت خلال العشر سنوات الماضية.