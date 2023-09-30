الرئيس السيسي: لسه قدامنا كتير من العمل والجهد 

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أننا ماضون في مسيرة البناء والتنمية في جميع مناحي الحياة؛ سعيا لحاضر ومستقبل أفضل لمصر والمصريين والارتقاء بمستوى معيشته.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حديثه بمؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز» لعرض إنجازات الدولة، المنعقد حاليًا في أحد الفنادق بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن الدولة المصرية شهدت مرحلة من التدهور قبل عام 2014، وعندما قمنا بإصلاحات وتطورات في كل القطاعات لم يتخيلها المواطن: «الناس مكنتش مصدقة إننا نعمل طريق أو كوبري وبيقولوا ده كتير، ولكن لسه بدري أوي وقدمنا كتير من العمل والجهد والمثابرة».

وتابع: «الأمة لا تبنى إلا على البناء والإصلاح فقط، لا الخراب أو الإساءة أو الإهانة أو الهدم أو التشكيك أو الظلم، وعندما نقول إن ما فعله المسؤول منقوصًا أو فاسدًا أو غير مدروس، فنحن نظلمه، نظلم جهده وعمله، نضع على عمله تراب».