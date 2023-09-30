الرئيس السيسي: الأمة لا تبنى إلا بالبناء والإصلاح وليس بالخراب أو التشكيك

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة المصرية لم تركز فقط على محاربة الإرهاب، ولكن كانت تطور وتبني بالتوازي مع ذلك، مؤكدًا أن تدشين قناة السويس الجديدة تمّ في ظل محاربة الإرهاب ووجود أبواق كذب وافتراء وشائعات تقدح في كل إجراء ومسار يفعله.

وأضاف «السيسي»، في كلمته خلال افتتاح مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، موجها رسالته للمصريين: «مفيش حاجة بتروح عند ربنا وكل كلمة كذب لها أجر وكل إساءة لها أجر، والمسؤول الذي تمت الإساءة له وعمل بهتان عليه هنقف ونتحاسب عند ربنا الذي لا يغفل ولا ينام».

وتابع: «الأمة لا تبنى إلا على البناء والإصلاح فقط، لا الخراب أو الإساءة أو الإهانة أو الهدم أو التشكيك أو الظلم، وعندما نقول إن ما فعله المسؤول منقوصًا أو فاسدًا أو غير مدروس، فنحن نظلمه، نظلم جهده وعمله، نضع على عمله تراب».