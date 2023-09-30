رئيس الوزراء: كل عام يدخل سوق العمل المصرية مليون شاب وشابة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن كل عام يدخل سوق العمل في مصر مليون شاب وشابة لإيجاد فرص عمل ويكون لهم مستقبل، مشيرًا إلى أن نسبة البطالة في 2014 كانت 13.2% وانخفضت اليوم لتصبح 7.2%.

وأكد رئيس الوزراء، أنه بالرغم من كل التحديات والمشكلات، إلا أن الاقتصاد المصري مرشح أن يكون في 2030 من أكبر الاقتصاديات على الصعيد العالمي، بحسب المؤسسات المعنية بهذا الشأن.

وأضاف «مدبولي» خلال كلمته في افتتاح جلسات مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، أنه لا توجد دولة بلا استثناء لا تعاني الأزمة الموجودة التي ضربت العالم نتيجة فيروس كورويا والأزمة الروسية الأوكرانية، متابعا: «مش معنى أن الأزمة اللي حصلت للعالم كله أننا نبدأ نشكك في مسارنا ونفقد الثقة ببلدنا، بالعكس مفيش دولة وهي على مدار التنمية مكنش بتتعرض لعثرات وهي شغالة لكن محدش فيها تراجع، أهم شيء الثقة بالمسار إحنا بنبي بلد وربنا يكرمنا ونستمر على الثوابت نفسها».