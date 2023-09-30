هزة أرضية تضرب المغرب بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر

شعر سكان مدينة مراكش وتارودانت ومعها مدينة الدار البيضاء في المغرب، بهزة أرضية ، خلقت رعبا وسط هذه المناطق، خاصة بعد الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز في المغرب.

وحدد موقع رصد الزلازل في المملكة المغربية، قوة الهزة الأرضية بـ 3.9 على مقياس ريختر، على الساعة التاسعة صباحا وأربع دقائق بتوقيت الدار البيضاء، من اليوم السبت.

زلزال المغرب

وكان زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر ضرب المغرب في 8 سبتمبر 2023، وخلف الزلزال أكثر من 2900 قتيل و5500 جريح مُعظمهم بأقاليم الحوز و‌تارودانت و‌شيشاوة، كما تضررت العديد من المباني والمعالم التاريخية بكُل من مراكش و‌تارودانت و‌أكادير و‌ورزازات.

هزات أرضية في المغرب

وشعر بالزلزال سكان عشرات المدن المغربية بما في ذلك أكادير و‌الدار البيضاء و‌الرباط و‌المحمدية ونواحيها، كما وصل مدى الهزات إلى الدول المُجاورة مثل إسبانيا و‌البرتغال.