تطورات زلزال المغرب.. تبرعات الأفراد والمؤسسات تصل إلى مليار دولار

أعلن عبد اللطيف الجواهري، محافظ المصرف المركزي المغربي، وصول مبالغ التبرعات لضحايا زلزال المغرب إلى مليار دولار، مشيرًا إلى أن بعد أسبوعين من فتح الصندوق، بلغت مجموع التبرعات التي وصلت له 10 مليارات درهم مغربي ما يعادل مليار دولار أمريكي.

فتح حساب خاص بهدف تلقي المساهمات التضامنية والتبرعات

وبحسب صحيفة المغرب المغربية فإن الحكومة المغربية أعلنت فتح حساب خاص لدى الخزينة العامة والبنك المغربي المركزي، بهدف تلقي المساهمات التضامنية والتبرعات من المواطنين والهيئات الخاصة والعامة لصالح متضرري الزلزال، وهذه التبرعات من الأفراد ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

وأوضح محافظ المصرف المركزي المغربي أنه حينما تتضح حاجتهم من التمويل بعد الزلزال، سيقرروا أفضل نوع من التمويل يمكن اللجوء إليه، هل ميزانية الدولة أم صندوق الزلزال أم التمويل الدولي.

إمكانية التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بتسهيلات

وأشار إلى أنهم يمكنهم التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بتسهيلات خاص بالكوارث، تبلغ قيمته في أول سحب 600 مليون دولار، مشددًا على أنه من السابق لأوانه معرفة كلفة الزلزال، وأن عليهم الانتظار لنهاية السنة على الأقل.

وفي 8 سبتمبر الحالي ضرب زلزال المغرب بقوة 7 درجات وتسبب في وقوع 2946 حالة وفاة و6125 مصابًا إضافة إلى انهيار 50 ألف مسكن.