«مدبولي» يهدي الرئيس السيسي كتابًا حول إنجازات الدولة في الـ9 سنوات الماضية

أهدى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للرئيس عبدالفتاح السيسي كتابا لتوثيق كل ما جرى في مصر على مدار التسع سنوات الماضية.

وعلق «مدبولي» خلال كلمته في افتتاح جلسات مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، قائلا: «ده جهد الدولة المصرية تحت إدارة سيادتك اتعمل فيها إيه، وده اللي هيتوزع للناس كلها بعد كده علشان الناس تعرف ما تم في هذه الدولة من معجزات في الـ9 سنوات».