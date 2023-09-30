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«مدبولي» يهدي الرئيس السيسي كتابًا حول إنجازات الدولة في الـ9 سنوات الماضية

كتب:

محمد عزالدين
01:05 م | السبت 30 سبتمبر 2023
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يهدي الرئيس السيسي كتاباً

رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يهدي الرئيس السيسي كتاباً

أهدى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للرئيس عبدالفتاح السيسي كتابا لتوثيق كل ما جرى في مصر على مدار التسع سنوات الماضية.

وعلق «مدبولي» خلال كلمته في افتتاح جلسات مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، قائلا: «ده جهد الدولة المصرية تحت إدارة سيادتك اتعمل فيها إيه، وده اللي هيتوزع للناس كلها بعد كده علشان الناس تعرف ما تم في هذه الدولة من معجزات في الـ9 سنوات».

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