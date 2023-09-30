رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الرئيس السيسي: قناة السويس الجديدة مشروع أجمع عليه كل المصريين 

كتب:

شريف سليمان ومنى صلاح
12:56 م | السبت 30 سبتمبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن فكرة قناة السويس الجديدة، قائلا: «كان أول حاجة وإحنا بنعملها هو محاولة إننا نعمل مشروع نجمع الناس عليه، كان مخططا وكانت هيئة قناة السويس درساه وعاوزة تعمله خلال السنوات اللي فاتت».

وأضاف «السيسي»، في كلمته خلال افتتاح مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، موجها رسالته للمصريين: «أقولكم على حاجة بقولها لأول مرة في العلن، وإحنا بنعمل ده كان الدكتور أشرف سلمان وزيرا للاستثمار وقال لي إن المصفوفة المالية للمشروع هنخلي بالنا منها، لكن قلت له انا عاوز أمنح الامل للناس، وكانت الفائدة 10%».

وتابع: «قلت إننا سنعلن فتح باب المساهمة في إنشاء القناة بـ12% حتى يتحرك الناس ويحسوا إن في حاجة كبيرة يساهمون فيها، وينتهي المشروع (الذي لا ينتهي إلا خلال من 3 إلى 5 سنوات) في سنة واحدة».

وأكد أن المصفوفة المالية تخطت 60 مليار جنيه، وبالتالي كان عليها عوائد تتحملها الحكومة وهو عبء على الدولة؛ لأن التدفق المالي قد ينتهي في سنة أو سنتين، ولكن على الدولة التزام بتقديم الأرباح للناس، ولكني لم أنظر إلى الالتزامات المالية بقدر ما نظرت إلى العائد المعنوي لدى جموع المصريين.

 

اقرأ المزيد:

عبدالفتاح الطاروطي: «نزول الرئيس السيسي من المنصة لتكريمي تاج على رأسي»

«إحنا بنحبك وتستاهل كل خير».. عبدالفتاح الطاروطي يكشف ما قاله الرئيس السيسي له أثناء تكريمه

عبدالفتاح الطاروطي: فرحت بشدة بعد إبلاغي بتكريمي من الرئيس السيسي

مصطفى الفقي: وجود الرئيس عبدالفتاح السيسي في الحكم يعزز الأمن القومي