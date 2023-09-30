الرئيس السيسي: قناة السويس الجديدة مشروع أجمع عليه كل المصريين 

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن فكرة قناة السويس الجديدة، قائلا: «كان أول حاجة وإحنا بنعملها هو محاولة إننا نعمل مشروع نجمع الناس عليه، كان مخططا وكانت هيئة قناة السويس درساه وعاوزة تعمله خلال السنوات اللي فاتت».

وأضاف «السيسي»، في كلمته خلال افتتاح مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، موجها رسالته للمصريين: «أقولكم على حاجة بقولها لأول مرة في العلن، وإحنا بنعمل ده كان الدكتور أشرف سلمان وزيرا للاستثمار وقال لي إن المصفوفة المالية للمشروع هنخلي بالنا منها، لكن قلت له انا عاوز أمنح الامل للناس، وكانت الفائدة 10%».

وتابع: «قلت إننا سنعلن فتح باب المساهمة في إنشاء القناة بـ12% حتى يتحرك الناس ويحسوا إن في حاجة كبيرة يساهمون فيها، وينتهي المشروع (الذي لا ينتهي إلا خلال من 3 إلى 5 سنوات) في سنة واحدة».

وأكد أن المصفوفة المالية تخطت 60 مليار جنيه، وبالتالي كان عليها عوائد تتحملها الحكومة وهو عبء على الدولة؛ لأن التدفق المالي قد ينتهي في سنة أو سنتين، ولكن على الدولة التزام بتقديم الأرباح للناس، ولكني لم أنظر إلى الالتزامات المالية بقدر ما نظرت إلى العائد المعنوي لدى جموع المصريين.