قادة النصر.. «المشير الجمسي» الرجل الذي اختار توقيت حرب أكتوبر (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «قادة النصر.. المشير الجمسي الرجل الذي اختار التوقيت».

وذكر التقرير، أن المشير الجمسي هو الرجل الذي اختار التوقيت بعد أن درس كل شيء عن العدو بطريقة علمية وعسكرية وسياسية، واختار الجمسي الساعة الثانية ظهرا يوم السادس من أكتوبر توقيتا للحرب.

ولد محمد عبدالغني الجمسي في 9 سبتمبر عام 1921 في قرية البتانون بالمنوفية وتعلم في مدرسة المساعي المشكورة حتى التحق بالكلية الحربية وتخرج فيها عام 1939 ليلتحق بسلاح المدرعات.

إرساله إلى صحراء مصر الغربية

وحين اشتعلت الحرب العالمية الثانية تم إرساله إلى صحراء مصر الغربية ليشهد أعنف المعارك التي دارت بين مدرعات قوات الحلفاء وقوات المحور وتعلم الكثير من أساليب الحرب.

قرار بترقيته إلى رتبة لواء

وفي عام 1956 تولى قيادة اللواء الخامس مدرعات بمنطقة القناة وبعد عامين ترقى إلى قيادة اللواء الثاني مدرعات وفي عام 1965 صدر قرار بترقيته إلى رتبة لواء وبعد عام تم تعيينه رئيسا لعمليات القوات البرية ثم صار رئيسا لأركان الجيش الثاني وفي عام 1971 أصبح رئيسا لهيئة التدريب بالقوات المسلحة ثم رئيسا لهيئة العمليات.

اختيار أنسب توقيت للحرب

وفي مطلع عام 1973 طالب السادات من الجمسي اختيار أنسب توقيت للحرب ولم تكن المهمة سهلا مع مراعاة المواصفات الفنية لقناة السويس من حيث المد والجزر وسرعة واتجاه التيار وحالة البحرين الأبيض والأحمر علاوة على اختيار ليل طويل بحيث يكون النصف الأول من الليل في ضوء القمر حتى يسهل تركيب وإنشاء الكباري والنصف الثاني في حالة إظلام حتى تتمكن القوات والأسلحة والمعدات من العبور ولابد أن يكون التوقيت مثاليا للقوات المصرية والسورية وأن يكون أسوأ للعدو بحيث لا يستطيع الرد سريعا.