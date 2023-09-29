dmc تعرض تقريرا عن المشير محمد عبدالغني الجمسي.. «الجنرال المخيف»

استعرض برنامج «8 الصبح» المذاع عبر شاشة «dmc»، تقرير حول المشير محمد عبدالغني الجمسي، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة في حرب أكتوبر أحد قادة الحرب، وتناول التقرير مسيرة حياته منذ الطفولة مرورا بسجل حياته العسكرية ثم مساهمته في نصر حرب أكتوبر.

المشير محمد عبدالغني الجمسي

وأشار التقرير إلى أنّ المشير محمد عبدالغني الجمسي، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة في حرب أكتوبر هو الفارس بلا ضجيج، ومخطط، ومهندس معركة أكتوبر المجيدة ولقب بالجنرال النحيف المخيف، ولد محمد عبد الغني في سبتمبر 1921 بقرية بنانون بمحافظة المنوفية وكان الوحيد من أبناء القرية الذي نجح في إكمال تعليمه النظامي، والتحق بالكلية الحربية عام 1938، وهو في الـ17 من عمره، وتخرج فيها عام 1939 في سلاح المدرعات بدفعة استثنائية، ومع نشوب الحرب العالمية الثانية عُين كضابط في صحراء مصر الغربية.

حياته المهنية

واصل الجمسي مسيرته العسكرية، حتى ترأس هيئة عمليات القوات المسلحة إلى جانب تخطيط تفاصيل العمليات للحرب، واعتمدت القيادة على دراسة الموقف العسكري الذي طرحه، وسميت تلك الدراسة «كشكول الجمسي»، واختير يوم 6 أكتوبر بناءً على تلك الدراسة.

وتقلد عددًا من الوظائف الرئيسية بالقوات المسلحة المصرية، فتولى قيادة اللواء الخامس مدرعات بمنطقة القناة في معركة السويس في 1956، وتولى رئاسة أركان حرب المدرعات في 1957، والتحق ببعثة المدرعات في أكاديمية فرونزي بالاتحاد السوفيتي في 1960، ثم تولى رئاسة هيئة تدريب القوات المسلحة في 1971، وأصبح رئيسًا لهيئة عمليات القوات المسلحة في يناير 1972، ثم رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة في 1973؛ ليحل محل الفريق سعد الدين الشاذلي.

حياته بعد عزله

وقد عُين وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة في 1974 وحتى أكتوبر 1978 بعد عزله، و نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للحربية والإنتاج الحربي وقائدا عاما للقوات المسلحة في 1975، ورُقي إلى رتبة مشير شرفياً في 1980، وتقاعد بناء على طلبه في 11 نوفمبر 1980.