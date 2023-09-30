غدا انطلاق جلسات دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب

تنطلق غدا، جلسات دور الانعقاد الجديد لمجلس النواب، وهو الدور الرابع من الفصل التشريعي الثاني، بجلسة إجرائية، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، رقم 408 لسنة 2023، بدعوة مجلس النواب للانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني.

الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد

أعلن المجلس جدول الانعقاد، إذ يعقد مجلس النواب جلساته برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مدى يومين، ويشهد اليوم الأول الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد، وهي جلسة إجرائية تبدأ بتلاوة قرار رئيس الجمهورية، وافتتاح دور الانعقاد، وتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 2023، بفض دور الانعقاد الثالث السابق، ثم خطاب الحكومة بمشروعات القوانين، والاتفاقيات المحالة من الحكومة إلى المجلس.

جدول أعمال اليوم الثاني

ويشهد اليوم الثاني، انعقاد 3 جلسات، الأولى تشهد دعوة النواب للتسجيل للجان النوعية، ثم إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس التي انتهت إليها هيئة مكتب المجلس، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، أما الجلسة الثانية في نفس اليوم، فسيجري فيها إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من النواب، ثم إجراء انتخابات اللجان وجلسة إعلان نتيجة انتخابات اللجان النوعية على هيئات مكاتب 25 لجنة وذلك بعد اجرائها في نفس اليوم.