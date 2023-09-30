المرض ينقذ صديق العريس من حريق نينوي.. ما القصة؟ (خاص)

ساعات قليلة فقط حولت ليلة العمر إلى مأتم لعشرات الأشخاص، منهم من حاول الفرار عقب نشب الحريق ومنهم لم يستطيع الإفلات من النيران ليصبح جثة متفحمة داخل القاعة إما عن طريق الإغماء عليه بسبب الدخان الكثيف أو سقوطه أثناء الركض ولم يستطيع الوقوف علي قدمة مرة أخرى، مشاهد مؤملة شهدتها قاعة الهيثم للأفراح، وكان النصيب الأكبر للنجا لمن لم يقدر أن يحضر الفرح.

القدر وحده ينقذ صديق العريس

القدر وحده من أنقذ صديق العريس، يوسف عبادة، الذي قال لـ«الوطن»: «مرضت وقتها ومكثت في المنزل، لأسمع بعد ساعات عن الحادث الأليم وذهبت بنفسي لأري ما حدث».

وأضاف «عبادة»، «الحمد لله لم أذهب إلى الفرح، كان من المحتمل أن أكون من ضمن ضحايا حريق نينوي، ولكن أشكر الله علي كل شيء، وهذا الحدث لم ينسه العراق».

اندلاع النيران في قاعة الهيثم وتلتهم نص المدعوين

اندلعت النيران في قاعة الهيثم لحفل زفاف في مدينة الحمدانية بالعراق، مما أسفر في مقتل 104 أشخاص ، كما هناك 41 جثمانًا لم يتعرف عليها حتى الآن، كما تخطي عدد المصابين 350 شخصا مما يصل عدد المصابين والقتل إلى نصف المدعوين.

وأفادت السلطات أنَّ الحريق الذي اندلع في قاعة الهيثم أدى إلى انهيار أجزاء منها. تعمل قوات الدفاع المدني العراقية بجد لإطفاء الحريق وتقديم المساعدة للمصابين، وقد حث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزراء الداخلية والصحة على بذل كل الجهود الممكنة لتقديم المساعدة والإغاثة للمتضررين جراء هذا الحادث.