برلمانية: مؤتمر «حكاية وطن» كشف عن حجم إنجازات غير مسبوقة في تاريخ مصر

ثمنت النائبة أسماء الجمال عضو مجلس النواب، مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز» المنعقد اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن هذا المؤتمر كشف تفاصيل الإنجازات التي تمت في مصر على أرض الواقع، بالأرقام والإحصائيات الرسمية.

مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»

أشارت إلى أن «مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، يوضح للجميع حجم الإنجازات التي شهدتها مصر في كل المجالات وفي جميع المحافظات، والانتقال إلى الجمهورية الجديدة، مؤكدة أن الإحصائيات والأرقام تظهر حجم الأعمال وجدية العمل لتنفيذ رؤية مصر 2030.

مشروعات غير مسبوقة

وقالت في بيان، إن الدولة المصرية شهدت خلال السنوات الأخيرة حجم مشروعات لم تشهده على مدار عصور، والعمل يسير وفقا لرؤية ومنهجية، والحديث عن المشروعات بلغة الأرقام، فضلا عن تحسن ملحوظ في ملف الرعاية والحماية الاجتماعية والاقتصاد والاستثمار، ما يعني أن هناك رؤية يجري تنفيذها تباعا بخطوات ثابتة.