الحزن يسيطر على الوسط الفني بعد رحيل أحمد سامي العدل: مع السلامة يا أبو قلب أبيض

حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني في مصر صباح اليوم مع وفاة أحمد سامي العدل نجل الفنان سامي العدل، ونعى عدد من الفنانين وصناع السينما المخرج الشاب الذي رحل بشكل مفاجئ قبل خضوعه لعملية جراحية، ومن بينهم الفنان أحمد وفيق الذي كتب في تدوينة عبر حسابه على «فيس بوك»، قائلًا: «أحمد سامي العدل في ذمة الله، مع السلامة يا حبيبي مع السلامة يا أبو قلب أبيض زي أبوك.. عزائنا أنك في مكان أفضل بجوار ربك.. ربنا يرحمك على قد طيبة قلبك يا حبيبي».

وعبرت الفنانة سيمون عن حزتها الشديد برحيل أحمد سامي العدل، حيث نشرت صورة تجمعها به وبوالده الفنان الراحل سامي العدل، قائلة: «يا الله ما هذا الخبر الحزين الموجع للقلب.. عرفته طفلا ورأيته رجلا وقلبي ينزف وأنا أرثيه وأودعه في سفره إلى الله»، وتابعت في تدوينة عبر حسابها بـ «فيس بوك»: «خالص العزاء والمواساة للعزيزة ماجدة نور الدين وخالد سامي العدل وعائلته آل العدل».

المخرج هاني خليفة عن وفاة أحمد سامي العدل: مش قادر أصدق

وقالت الفنانة ميريت الحريري في تدوينتها، «خالص العزاء لأسرة آل العدل جميعا في مصابهم الأليم، وفاة المخرج الشاب أحمد سامي العدل، ربنا يرحمه ويجعله من أهل الجنة»، بينما عبّر المخرج هاني خليفة عن صدمته بوفاة المخرج الشاب، قائلا: «مش قادر أصدق أحمد سامي العدل، ربنا يرحمك يا حبيبي ويغفر لك ويصبر أهلك وحبايبك».