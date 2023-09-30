«تضامن مطروح»: توزيع 613 شنطة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا في براني

أعلنت الدكتورة دار السلام حسين أحمد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة مطروح، توزيع 613 شنطة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا في مدينة سيدي براني غرب مطروح، تحت رعاية محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، وبالتعاون بين مديرية الأوقاف ومديرية التضامن الاجتماعي بمطروح، لتوزيع السلع الغذائية لمواطني تكافل وكرامة.

توزيع السلع الغذائية في السلوم

وقالت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمطروح، اليوم، إنه جرى التوجيه بتوزيع السلع في مدينة السلوم، وتوصيل الدعم لمستحقيه لتخفيف الأعباء عن المواطنين، لليوم الرابع، وبرئاسة اللجنة المشكلة من ربيع الستيني، مدير إدارة السلوم الاجتماعية ورؤساء الوحدات بالسلوم وبق وبق، كما يتم متابعة توزيع السلع في الإجازات لتوصيل هذا الدعم لمستحقيه ومساعدة أهالي السلوم على الحدود الغربية لمصر، طبقا للكشوف المرسلة، وتوصيل الدعم حتى المنازل لمن لا يستطيع الذهاب للإدارة أو الوحدة الاجتماعية المختصة.

توصيل الدعم إلى مستحقيه

وأضافت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمطروح في تصريح خاص، أن مدير إدارة السلوم الاجتماعية بادر بنفسه بتوصيل الدعم لتخفيف الأعباء والمشقة على مواطني المدينة مراعاة لظروف الحالات.