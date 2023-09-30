زيادة معاش تكافل وكرامة.. خطوات الاستعلام ونسبة القيمة الجديدة

حرصت وزارة التضامن الاجتماعي في العمل على صرف زيادة معاش برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» بزيادة 15% التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما كان في زيارته لقرية سدس الأمراء ببني سويف يوم 16 سبتمبر الماضي، بمنتصف شهر أكتوبر 2023، وهو اليوم المقرر لصرف معاشات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة.

خطوات الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة

1- تبدأ خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي، من خلال زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، عبر الرابط.

2- اختيار «الاستعلام عن تكافل وكرامة».

3- الضغط على «استعلم عن نتيجتك».

4- تسجيل الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

5- فور تسجيل الرقم القومي، سيظهر لك نتيجة الاستعلام عن تكافل وكرامة سواء سارية أو متجمدة.

قيمة زيادة معاش تكافل وكرامة

وذكر الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزير التضامن الاجتماعي لشؤون الحماية الاجتماعية، لـ«الوطن» أنَّ توجيه الرئيس السيسي، بزيادة معاش البرنامج النقدي تكافل وكرامة بنسبة 15%، هي الزيادة الثانية خلال هذا العام، موضحًا أن الأولى كانت بنسبة 25% في شهر مارس الماضي، وبهذا زادت نسبة معاشات تكافل وكرامة 40% خلال سنة واحدة.