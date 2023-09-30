موعد صرف زيادة معاش تكافل وكرامة 2023.. «التضامن الاجتماعي» توضح

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لصرف معاشات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة لقرابة 5.2 مليون أسرة مستفيدة، بواقع 22 مليون شخص، حيث أعلنت عن موعد صرف زيادة معاش تكافل وكرامة 2023، بزيادة قدرها 15%.

موعد صرف زيادة معاش تكافل وكرامة 2023

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي، موعد صرف زيادة معاش تكافل وكرامة 2023، عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، عندما كان في جولة افتتاح العديد من المشروعات القومية الخدمية في قرية سدس الأمراء، بمحافظة بني سويف، يوم السبت الموافق 16 من شهر سبتمبر الماضي.

موعد صرف زيادة معاش تكافل وكرامة 2023

وبحسب وزارة التضامن الاجتماعي، فإن موعد صرف زيادة معاش تكافل وكرامة 2023 بنسبة 15% سيكون في منتصف أكتوبر المقبل، وهذه الزيادة هي الثانية من نوعها من قبل الرئيس السيسي، وهذا عقب الزيادة التي كانت بنسبة 25% في شهر مارس الماضي، وهذا تصل إجمالي نسبة الزيادة المقررة حتى الآن إلى 40% خلال العام الحالي.

وأفادت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه من المتوقع أن تزيد موازنة الدعم النقدي بعد هذه الزيادة الثانية بقيمة 4,8 مليار جنيه، إضافة إلى ما يقدم من حزم متكاملة من المنافع والدعم الغذائي وتكافؤ الفرص.