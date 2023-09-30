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تفاصيل وفاة أحمد سامي العدل.. رحل بنفس مرض والده

كتب:

بسمة شطا
03:24 م | السبت 30 سبتمبر 2023
أحمد سامي العدل

أحمد سامي العدل

رحل الفنان الشاب أحمد سامي العدل عن عالمنا صباح اليوم، وسط حالة من الصدمة والحزن في الوسط الفني ولمحبيه واصفينه بـ«أبو قلب أبيض مثل والده»، إذ يشاء القدر بأن يرحل عن عالمنا بنفس مرض والده.

أحمد سامي العدل رحل بنفس مرض والده 

وتوفي أحمد سامي العدل نتيجة مشاكل في القلب كانت تستدعي خضوعه لعملية تركيب صمام، لكنه رحل قبل أن يخضع للعملية وكان هذا بسبب تبعات لفيروس كورونا الذي أصابه منذ فترة وتسبب في جلطات بالرئة.

وكان قد رحل الفنان سامي العدل عن عالمنا أيضا بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة ضعف في عضلة القلب وتسبب هذا في نقله إلى المستشفى ومكوثه بها لعدة أيام الى أن رحل عن عالمنا يوم 10 يوليو.

يُذكر أنَّ كثير من الفنانين حرصوا على نعي أحمد سامي العدل من بينهم هشام ماجد وريهام حجاج وأحمد وفيق وعدد كبير من الفنانين.

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