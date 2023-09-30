رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«المتحدة» تنعى المخرج أحمد سامي العدل: خالص التعازي للعائلة

كتب:

هبة أمين
02:02 م | السبت 30 سبتمبر 2023
أحمد سامي العدل

أحمد سامي العدل

نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المخرج الشاب أحمد سامي العدل، الذي وافته المنية صباح اليوم، وعبرّت عن خالص تعازيها لجميع أفراد وأسرته وأصدقائه، ودعواتها له بالرحمة والمغفرة.

وذكرت المتحدة للخدمات الإعلامية في بيان: «تتقدم الشركة المتحدة والعاملون بها، بخالص التعازي لعائلة العدل، في وفاة فقيدها أحمد سامي العدل، نجل الفنان الراحل سامي العدل، للأسرة خالص التعازي وللفقيد الرحمة».

موعد ومكان جنازة أحمد سامي العدل

ويشيع جثمان أحمد سامي العدل، عقب صلاة العصر اليوم، من مسجد الفاروق بالمعادي، وبعد انتهاء صلاة الجنازة، يواري جثمانه الثرى في مقابر العائلة.

سبب وفاة أحمد سامي العدل

وغيب الموت أحمد سامي العدل، صباح اليوم، قبل ساعات قليلة من دخوله غرفة العمليات للخضوع لجراحة تغيير صمام في القلب، الأمر الذي سبب صدمة لجميع أفراد أسرته وأصدقائه.

اقرأ المزيد:

هشام ماجد ينعى الفنان أحمد سامي العدل: «ربنا يصبر أهله وحبايبه»

إسراء العدل عن وفاة أحمد سامي العدل: «كان هيعمل عملية قلب وملحقش»

موعد ومكان عزاء الفنان أحمد سامي العدل.. اعرف التفاصيل

تشييع جنازة أحمد سامي العدل بعد صلاة العصر من مسجد الفاروق بالمعادي

رشا سامي العدل تنعي شقيقها: «أخويا وروحي.. يارب تدخل الجنة بغير حساب»