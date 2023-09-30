«المتحدة» تنعى المخرج أحمد سامي العدل: خالص التعازي للعائلة

نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المخرج الشاب أحمد سامي العدل، الذي وافته المنية صباح اليوم، وعبرّت عن خالص تعازيها لجميع أفراد وأسرته وأصدقائه، ودعواتها له بالرحمة والمغفرة.

وذكرت المتحدة للخدمات الإعلامية في بيان: «تتقدم الشركة المتحدة والعاملون بها، بخالص التعازي لعائلة العدل، في وفاة فقيدها أحمد سامي العدل، نجل الفنان الراحل سامي العدل، للأسرة خالص التعازي وللفقيد الرحمة».

موعد ومكان جنازة أحمد سامي العدل

ويشيع جثمان أحمد سامي العدل، عقب صلاة العصر اليوم، من مسجد الفاروق بالمعادي، وبعد انتهاء صلاة الجنازة، يواري جثمانه الثرى في مقابر العائلة.

سبب وفاة أحمد سامي العدل

وغيب الموت أحمد سامي العدل، صباح اليوم، قبل ساعات قليلة من دخوله غرفة العمليات للخضوع لجراحة تغيير صمام في القلب، الأمر الذي سبب صدمة لجميع أفراد أسرته وأصدقائه.