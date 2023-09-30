إنجازات الرئيس السيسي.. معهد الأورام بكفر الشيخ صرح عملاق بتكلفة 1.5 مليار جنيه

في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير القطاع الصحي في مصر وتوفير خدمات طبية متميزة للمواطنين، تم إنشاء مركز أورام كفر الشيخ وهو أحد أكبر المشروعات القومية في مجال علاج الأورام بدلتا مصر، ويهدف إلى إنهاء معاناة المرضى الذين كانوا يضطرون إلى السفر للمحافظات المجاورة لتلقي العلاج.

وقال الدكتور ياسر عمارة، مدير مركز الأورام الجديد في محافظة كفر الشيخ، والقائم بأعمال الإشراف والتجهيزات، إن ما قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي لكفر الشيخ من إنجازات طبية لا تعد ولا تحصى، وتخدم ملايين من المواطنين سواء من أبناء كفر الشيخ، أو من سكان المحافظات المجاورة، مشيرًا أن مركز الأورام الجديد بمدينة كفر الشيخ، شاهد على إنجازات الرئيس، كونه صرح طبي عملاق.

معهد أورام كفر الشيخ الجديد

وأشار الدكتور «عمارة»، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن مركز الأورام الجديد في مدينة كفر الشيخ، واحد من أبرز المنشآت الطبية في مصر من حيث الإمكانيات الإنشائية، لافتاً أن المساحة الإجمالية لمعهد الأورام 8876 مترًا مربعًا، علاوة على أنه يضم مبنى بمساحة 1400 متر مربع، كما يتكون من 6 طوابق، ويضم مبنى داخلي آخر بمسطح مساحته 2000 متر مربع، كما يحتوي على قاعة مؤتمرات كبرى، تبلغ مساحتها بنحو 1500 متر.

تكلفة كبيرة لإنشاء معهد أورام كفر الشيخ

وأضاف إلى أن تكلفة الإنشاءات والتجهيزات الطبية داخل معهد الأورام في مدينة كفر الشيخ، والذي تم تشييده لخدمة ما يقارب من 4 ملايين مواطن في كفر الشيخ، والمحافظات المجاورة، بلغت نحو مليار و500 مليون جنيه تقريبًا، وهو أمر لم يحدث إلا في عهد الرئيس السيسي.

أقسام متنوعة طبية

ويضم معهد الأورام في كفر الشيخ قسم الطوارئ، وآخر للعلاج الإشعاعي، وأقسام العيادات والأشعة والعلاج الكيماوي الخاص بالطفل، علاوة على غرف العناية المركزة، ومعامل تحاليل، وكذلك قسم متطور للعلاج الطبي الرياضي الحديث، ويضم المركز أيضاً عدد 67 غرفة لإقامة المرضى، تحتوي على 97 سريرا، وكذلك 5 غرف لقسم الطوارئ بها عدد 7 أسرة، علاوة على عدد 3 غرف للعمليات بها 3 أسرة، وكذلك غرفتين للعناية المركزة، والتي تضم عدد 17 سريرا، إلى جانب عدد 14 غرفة إقامة فندقية على مستو عىالمي من الخدمة الطبية.