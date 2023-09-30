إنجازات السيسي بالإسكندرية.. «نيل الأمل» أول مستشفى بالمجان لأطفال الاختلافات

شهد القطاع الطبي في مصر، خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نهضة كبرى لعل أبرزها إطلاق أول مستشفى متخصص بالمجان لأطفال الاختلافات الخلقية في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط، بتكلفة 250 مليون جنيه.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية 6 معلومات عن مستشفى «نيل الأمل»، الذي يتواجد في شارع جمال عبد الناصر بمنطقة ميامي شرقي الإسكندرية، ويعد الأول بالمجان لأطفال الاختلافات الخلقية بحسب الإعلان الرسمي من إدارة المستشفى.

محتويات المستشفى لشفاء الأطفال

- يضم المستشفى أكبر عناية مركزة تسع أكثر من 40 مريضا من حديثي الولادة وأطفال الاختلافات الخلقية.

- يضم أول وأكبر مركز أشعة تشخيصية للأطفال، ومركز البحث العلمي ومعامل الجينات.

- يضم المستشفى وحدة طب الأجنة للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، ووحدة العمليات الجراحية والمناظير لتقديم العمليات في كافة التخصصات الدقيقة والمستعصية.

10 عمليات قلب خطيرة للأطفال

يضم المستشفى ما يزيد على 20 عيادة تخصيصية وتكاملية ومركزا تأهيليا.

- تبلغ سعة المستشفى 62 سريرا و3 غرف عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية.

- شهد المستشفى إجراء أكتر من 10 عمليات قلب مفتوح معقدة جدا وخطيرة خلال اليوم العالمي للقلب.