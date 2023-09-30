إنجازات الرئيس السيسي.. آلاف الوحدات السكنية تقضي على العشوائيات بالبحر الأحمر

نفذت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عدة مشروعات قومية كبرى بمحافظة البحر الأحمر، وعلى رأسها مشروعات الإسكان التي ساهمت في القضاء على العشوائيات والتخلص من مساكن آيلة للسقوط وبالغة الخطورة موفرة «حياة كريمة» للمواطنين، حيث نفذت الدولة 6678 وحدة سكنية في مشروعات مساكن الروضة بمدن البحر الأحمر.

القضاء على العشوائيات بالبحر الأحمر

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الدولة المصرية بقيادة سياسية حكيمة نجحت في ملف تطوير المناطق العشوائية بالبحر الأحمر، والقضاء على المناطق شديدة الخطورة أسفل الجبال وفي مرمى مخرات السيول، ووفرت بدلًا منها مساكن آمنة ومجتمع مستقر متكامل الخدمات بمشروع مساكن الروضة، وذلك بمدن رأس غارب والغردقة والقصير وسفاجا ومرسى علم وحلايب وشلاتين بالبحر الأحمر.

مساكن الروضة بالبحر الأحمر

وكشف «حنفي» أن جهود الدولة نجحت في تنفيذ 6678 وحدة سكنية، مقسمة إلى 2973 شقة سكنية، و3705 بيوت، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في القضاء على المناطق العشوائية بالبحر الأحمر وتطوير المساكن البديلة للعشوائيات في مدن رأس غارب، والغردقة، وسفاجا، والقصير، والشلاتين، وحلايب.

آلاف الوحدات السكنية والبيوت

وأشار إلى أن مدينة رأس غارب شهدت إنشاء 32 وحدة سكنية و513 بيتا، كما أنشئ بالغردقة 600 وحدة، و250 بيتا، بالإضافة إلى 60 وحدة سكنية و174 بيتا، ومدينة القصير 40 وحدة و36 بيتا، وفي شلاتين 1500 بيت، وفي حلايب 500 بيت، لافتا إلى أن مشروع المساكن وعملية النقل والتسكين تمت على ثلاث مراحل، وبدأت بتسكين أصحاب المنازل الآيلة للسقوط والتي تمثل خطورة على ساكنيها، ثم المرحلة الثانية بتسكين مناطق العشوائيات، والمرحلة الثالثة تسكين المناطق ذات الخطورة الأقل.

فرحة الأهالي بتسليم مساكن الروضة

من جانبهم، عبر سكان منطقة الروضة بمدينة الغردقة عن شعورهم بالسعادة باستلام وحدات سكنية كاملة التشطيب بمساكن الروضة بمدينة الغردقة بدلًا من المساكن العشوائية التي كانوا يسكنون بها.

وقال عبد المنعم أحمد سالم من سكان منطقة الروضة، لـ«الوطن»، كنت أعيش في منطقة زرزارة العشوائية منذ 30 عاما، مضيفًا، «لله الحمد، البركة في الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عملوا لنا مساكن الروضة بالغردقة متشطبة تشطيب فاخر في منطقة نظيفة وشوارع منظمة وحدائق».

وأضاف محمد علي من سكان منطقة الروضة في الغردقة، نشكر الرئيس على الاهتمام بأهالي الروضة، مضيفًا، «ربنا معاك ياريس، وبنشكرك على اللي عملته في البلد وبندعمك في الفترة اللي جاية».