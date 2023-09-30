افتتاح المرحلة الثالثة لتطوير قرية حاجر المساوية بالأقصر

افتتح عدد من قيادات محافظة الأقصر أعمال المرحلة الثالثة لتطوير قرية حاجر المساوية بمركز إسنا جنوب الأقصر، وكذلك مجمع نور الخير، وتم تسليم عدد من المشروعات الصغيرة للأهالي، بالإضافة إلى تسليم أجهزة العرائس ضمن خطة التطوير.

حضور القيادات الشعبية والتنفيذية

وحضر الافتتاح اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والعميد أيمن الشريف سكرتير عام المحافظة، ومحمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وزينب السلايمي عضو مجلس النواب، وصباح محمد نائب رئيس مدينة إسنا، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

مجمع خيري متكامل

وقالت نور رضا، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «هلا بنور الخير»، إن المرحلة الثالثة تضمنت تطوير وتسليم عدد من المنازل وافتتاح مجمع خيري متكامل وتسليم عدد من المشروعات الصغيرة لعدد من الأسر غير القادرة وتسليم أجهزة كهربائية للعرائس.

من جانبه، وجه محمد حسين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، الشكر للمؤسسة على دورها التنموي لخدمة أهالي القرية، مشيرًا إلى تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لمساندتهم في أعمال الخير، والتنمية لخدمة أبناء حاجر المساوية.