ليلة محمدية في «حب الرسول» بجمعية أبناء الأقصر بالسويس

نظمت جمعية أبناء الأقصر بالسويس ليلة محمدية، بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، بالتعاون مع شباب القادة بحضور العميد أبو الحجاج أبو الحمد، رئيس جمعية الأقصر، والنائب جمال عبيد، عضو مجلس النواب، والدكتورة منار حمدي، رئيس شباب القادة، ورمضان أبو الحسن، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية.

حضور مكثف لاحتفال جمعية الأقصر بالمولد النبوي

وشهد الاحتفال حضورا مكثفا من الشخصيات العامة من أعضاء اتحاد الجمعيات الأهلية والشيخ صلاح الدين مصطفى، نائبا عن وكيل وزراة الأوقاف، ولفيف من قيادات المجتمع المدني والخيرى بمحافظة السويس، وعصام غريب منسق بيت العائلة ومحمد عبد الناصر، أمين حزب المؤتمر، ورؤساء الجمعيات الأهلية، والقيادات الشعبية والإعلامية والدينية داخل محافظة السويس.

السلام الجمهوري والقرآن الكريم في بداية الاحتفال

وبدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري، وما تيسر من آيات القرآن الكريم، ثم ندوة للباحث الإسلامي الدكتور محمد المصري في محبة الرسول الكريم والتمسك بسنته.

تواشيح وابتهالات في حب الرسول

كما شهدت الليلة المحمدية التي أقامها أبناء الأقصر في السويس، تواشيح وابتهالات لمدح رسولنا الكريم، لمداح قصور الثقافة سيد الحسيني، وألقت الشاعرة سلمى السيد قصيدة مؤثرة حول حياة النبي، كما أنشد الشاب إبراهيم الشاعر قصيدة في حب رسولنا الكريم.

ختام الحفل بالأغنية الدينية «موالي»

واختتم الليلة المحمدية المطرب محمد رجب بأغنية دينية «موالى».

جدير بالذكر أن جمعية الأقصر من أقدم الجمعيات التي تقدم خدمة مجتمعية على أرض السويس، حيث إن رقم الإشهار يرجع إلى عام 1978.