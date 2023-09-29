افتتاح مسجد جديد في البعيرات غرب الأقصر

افتتحت مديرية أوقاف الأقصر، بقيادة الشيخ سيد محمد عبدالدايم، مدير المديرية، اليوم الجمعة، مسجدا جديدا من المساجد التي جرى الانتهاء من صيانتها وترميمها، وهو مسجد حسن علي عطية بالبعيرات بمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر.

مظاهر رحمة النبي بأمته

وألقى خطبة الجمعة الشيخ سيد محمد عبدالدايم، مدير المديرية، بعنوان مظاهر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، وذلك بحضور كوكبة من قيادات الدعوة بالمديرية، ومن بينهم الشيخ صلاح نور عبدالعال، مدير عام الإدارة العامة للبر والأوقاف، والشيخ عبدالستار إبراهيم أبو الحجاج، مسؤول شؤون القرآن الكريم بالمديرية، والشيخ الطيب محمد حسان، مدير إدارة القرنة والجمهور الكريم.

الدور الديني والوطني لوزارة الأوقاف

يأتي ذلك في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

قافلة دعوية موسعة

وفي سياق منفصل، أعلن مدير المديرية أن الوزارة سيّرت قافلة دعوية موسعة بأوقاف الأقصر، بمشاركة نخبة من الأئمة المتميزين بالمديرية، إذ تستضيف مساجد إدارة أوقاف أصفون هذه القافلة التي كانت أولى فعالياتها عقد اجتماع موسع مع أعضاء القافلة بمسجد الحسين بقرية طفنيس بإدارة أوقاف أصفون، وجرى مناقشة كل ما يهم أعمال الدعوة في هذه القافلة.