وزيرة التخطيط: «رؤية مصر 2030» المشروع التنموي الأكبر في العالم

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن رؤية مصر 2030 هي المشروع التنموي الأكبر على الصعيد العالمي، ويستهدف توطين أهداف التنمية المستدامة، ونتيجة للنجاح الكبير لبرنامج حياة كريمة أطلقنا «حياة كريمة في أفريقيا.. صامدة من أجل التغيرات المناخية»، لتكون حياة كريمة مثالاً يحتذى به في القارة.

السعيد: لأول مرة في مصر.. وضع حد أدنى للأجور بالقطاع الخاص

أضافت «السعيد» خلال حديثها بجلسة عن واقع الاقتصاد المصري، ضمن فعاليات مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، لعرض إنجازات الدولة، الذي تنقله قناة «إكسترا نيوز»، إنه لأول مرة في مصر يتم وضع حد أدنى للأجور بالقطاع الخاص، «أنا عارفة إنه مش كفاية» لكن هذا يحدث لأول مرة، من أجل حماية العمال، وهذا يحدث توازناً كبير بين الحفاظ على المؤسسات والعمالة وحماية حقوقهم.

رفع كفاءة المؤسسات بند مهم في رؤية مصر 2023

ولفتت إلى أن رفع كفاءة المؤسسات بند مهم في الرؤية، وتتمثل في ميكنة لمنظومة الخطة وتكون مربوطة على المالية بوزارة المالية وبنك الاستثمار القومين ومن ثم هناك متابعة دقيقة للاستثمارات، وجرى إطلاق منظومة «أداء» لمتابعة هذه الخطة، وإطلاق منظومة «بيان» للحسابات القومية للحصول على بيانات الناتج المحلي.

أشارت إلى أنه جرى ميكنة مكاتب الصحة والتطيعمات، وجرت ميكنة 350 مركزاً تكنولوجياً على مستوى المحافظات يقدم 250 خدمة جماهيرية، بجانب الخدمات المتنقلة ونستهدف منها 100 مركز متنقل.