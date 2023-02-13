عضو بـ«طاقة النواب»: مصر تسير بخطوات ثابتة نحو التحول إلى مركز إقليمي للطاقة

أشاد النائب عمرو القطامي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بارتفاع صادرات مصر من البترول خلال العام الماضي لتصل إلى 18.2 مليار دولار، إلى جانب تحقيق فائضًا بالميزان البترولي للعام الثالث على التوالي يصل إلى أكثر من 3 مليارات دولار، رغم الظروف العالمية والأزمة الاقتصادية وخاصة أزمة الطاقة وتقلبات الأسعار عالميا.

وأشار إلى أن النتائج التي حققها قطاع البترول خلال الفترة الماضية تؤكد نجاح الاستراتيجية التي نفذتها وزارة البترول لمواجهة آثار الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث تسير مصر بخطوات ثابتة نحو التحول إلى مركز إقليمي للطاقة.

زيادة الصادرات البترولية

وقال «القطامي»، في بيان، إن توجيهات الرئيس السيسي وتحركه نحو ترسيم الحدود البحرية والبحث عن الثروات في المياه العميقة بشرق المتوسط يعكس حكمة ورؤية الرئيس بعد اكتشاف أكبر حقل للغاز وهو حقل ظهر، ومؤخرا تم الإعلان عن كشف جديد هو حقل وبئر «نرجس»، ما حقق لمصر الاكتفاء الذاتي من الغاز فضلا عن التصدير للحصول على العملة الصعبة لتوفير السلع الاستراتيجية ومواجهة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأضاف أنه من المخطط البناء على هذا النجاح من خلال طرح 3 مزايدات عالمية للبحث والاستكشاف خلال العام الجاري، مع وجود خطة طموحة مع الشركاء العالميين حتى عام 2025 لحفر أكثر من 300 بئر استكشافي.

مجلس النواب

وأشار إلى أن الاتفاقات مستمرة، عبر لقاءات رئيس الوزراء وشركة إيني الايطالية للبترول لبدء استثمارات جديدة مشتركة، لافتا إلى أن مجلس النواب يناقش كل فترة اتفاقيات جديدة للبحث والتنقيب والاستكشاف إضافة إلى الاتفاقيات الجديدة التي لم تصل للبرلمان: «توجه الدولة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو التنقيب والاستكشاف تزايد بشكل كبير إضافة إلى التوجه المصري نحو التحول إلى مركز اقليمي للطاقة ومشروعات الطاقة الخضراء لقيادة المنطقة».