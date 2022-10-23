مصر مركز إقليمي للطاقة الخضراء وطفرة في إنتاج الغاز والهيدروجين

تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية بكل جهودها لتصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، خاصة فى ظل إنتاج وتصدير الغاز الطبيعى والأمونيا الزرقاء وأنواع الطاقة الخضراء التى تقلل من انبعاثات الكربون، بتحديث وتطوير الكثير من القطاعات وتأمين إمدادات الطاقة وزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتى فى العديد من المواد.

واتجهت الوزارة إلى ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى البحث والتطوير، من أجل التحول لمركز إقليمى للطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات وإنتاج مواد غير ملوثة للبيئة مثل الهيدروجين الأخضر والأمونيا، لذلك بحثت مع الكثير من الشركات العالمية فرص الاستثمار، ومعالجة أزمة مستحقات الشركات الأجنبية العاملة فى مصر، وسداد أغلب الفواتير المتراكمة من السنوات الماضية، وزيادة قيمة مشاركة قطاع البترول والغاز فى الناتج المحلى بزيادة الاستثمارات، وعليه ارتفعت كميات الإنتاج وتم تحقيق الاكتفاء فى بعض المنتجات والاتجاه إلى تصديرها لتحقيق عائد اقتصادى منها.

وليست فقط قطاعات الغاز والهيدروجين الأخضر والأمونيا التى عملت الدولة على الاتجاه نحوها لتكون مركزاً إقليمياً للطاقة، بل اتجهت إلى الكهرباء وتوليدها من الطاقة الشمسية والمياه، وإنشاء محطات جديدة، والعمل على تنفيذ العديد من مشروعات الربط الكهربائى بين العديد من الدول الأخرى للتصدير إليها، كما عملت بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية على إنشاء مركز التحكم الإقليمى فى العاصمة الإدارية الجديدة مع شركة نقل الكهرباء، الذى يضع مصر على خريطة الطاقة فى الإقليم، بالتحكم فى الشبكة الكهربائية بالكامل، وتعزيزها وتطويرها لتصبح مرنة أكثر لخدمة مصر والمنطقة.

«كامل»: طوّرت البنية التحتية وعزّزت علاقاتها بالشركاء

ومن جانبه، أكد الدكتور سعيد كامل، أستاذ اقتصاديات البترول والغاز والطاقة فى كلية الهندسة جامعة السويس، أن الدولة والقيادة السياسية اهتمت خلال الفترة الماضية بتحويلها إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول النفط والغاز.

وأضاف «كامل»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدولة اهتمت بتطوير البنية التحتية لتتناسب مع العهد الجديد الذى ستدخل إليه بجعلها مركزاً إقليمياً للطاقة.

أبو العلا: جذبت رؤوس الأموال للاستثمار فيها

وقال الدكتور رمضان أبوالعلا، الخبير البترولى، إن تحول مصر لمركز إقليمى للطاقة سيخلق العديد من فرص التعاون بين دول منتدى غاز شرق المتوسط فى استغلال احتياطيات الطاقة بالمنطقة بالشكل الأمثل، خاصة أنها أصبحت تمتلك بنية تحتية متميزة، وهى العنصر الأساسى فى نجاح التحول. وأضاف «أبوالعلا»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تحوُّل مصر لمركز إقليمى للطاقة ساهم فى زيادة قوة الدولة، ولفت أنظار الكثير من المستثمرين إليها، خاصة أنها تمتلك الكثير من المقومات الاقتصادية والجغرافية التى تميزها عن غيرها.