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وزيرة التخطيط: زيادة نسبة استثمارات القطاع الخاص إلى 65% بحلول 2030

كتب:

شريف سليمان
03:03 م | السبت 30 سبتمبر 2023
الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية

الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية

قالت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنّ 83 مليون وظيفة معرضة في عام 2030 للفقدان، وهناك 69 مليون وظيفة جديدة تعمل على مهارات الإبداع والتحليل النقدي والتكنولوجي.

أضافت خلال حديثها بجلسة عن واقع الاقتصاد المصري، ضمن فعاليات مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، لعرض إنجازات الدولة، الذي تنقله قناة «إكسترا نيوز»: «بالتالي إحنا محتاجين نبص على هيكل الوظائف وتغييره، ومن ضمن التحديثات، هو أننا توجهنا نحو المزيد من المشاركة للقطاع الخاص».

وتابعت وزيرة التخطيط: «استثمارات القطاع الخاص في مصر 36% هذا العام، ونستهدف وصولها إلى 65% في عام 2030».

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