وزارة المالية تكشف عن موعد زيادة المرتبات والعلاوات والحد الأدنى للأجور

‎كشفت وزارة المالية، اليوم، موعد تطبيق زيادة المرتبات والعلاوات والإعفاءات الضريبية، إذ أن المنتظر أن يكون شهر أكتوبر المقبل، إذ أن تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، سيتم إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة للعاملين في الدولة وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب فور انعقاده بأكتوبر المقبل.

وذكرت وزارة المالية أن من المنتظر أن يتم صرف هذه المنح أبرزها زيادة المرتبات للمستفيدين من قرارات الرئيس السيسي بداية من شهر أكتوبر المقبل.

زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية

يذكر أن تصبح زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه شهريًا، وذلك لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بمختلف المستويات الوظيفية.

وزارة المالية تكشف عن زيادة المرتبات

كما أن تم زيادة الحد الأدنى لإجمالي الدخل بالنسبة للدرجة السادسة لتصل إلى 4 آلاف جنيه بدلًا من 3500 جنيه بالإضافة إلى زيادة الحد الأدنى لجميع الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن 500 جنيه لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية.

كما تم زيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة 25% إضافية لتصبح 45 ألف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه.