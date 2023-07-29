وظائف قيادية جديدة في وزارة المالية.. إليك الشروط ومواعيد التقديم

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية شروط فرص العمل الجديدة المتاحة في وزارة المالية والمستندات المطلوبة وطريقة التقديم وآخر موعد متاح للتقدم إلى هذه الوظائف القيادية، والمتمثلة في 5 وظائف بالمستوي الوظيفي مدير عام.

المستندات المطلوبة

(نموذج طلب شغل الوظيفة) يتضمن:

1 – بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل وأية بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها بالنسبة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة.

2- بالنسبة لغير الموظفين بالجهاز الإداري للدولة شهادات خبرة تتضمن الشروط المذكورة عاليه معتمدة ومختومة.

2 – المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات والجدارات الأخرى اللازمة لشغل الوظيفة وإنجازاته السابقة.

3- مقترح واف لتطوير الوظيفة «نسخة ورقية» (على أن يرفق نسخة من المقترح التطويري على أسطوانة مدمجة CD).

تكون المستندات المقدمة مكونة من عدد (7) ملفات (أصل + 6 صور) مدون على كل ملف اسم المتقدم / جهة العمل / رقم التليفون وأن يرفق بها: (عدد 7 صور شخصية) حديثة مقاس 4×6، و(عدد 7 صور من بطاقة الرقم القومي سارية) ، وسيتم الاطلاع على أصل المستندات المقدمة فقط بالنسبة للسادة المتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة.

مواعيد التقديم

وحسب إعلان بوابة الوظائف تقدم الطلبات والمستندات وتسلم باليد للأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بالإدارة المركزية للموارد البشرية بوزارة المالية، الدور الثالث (70 شارع نوبار بميدان لاظوغلي، وسط البلد، القاهرة ) وذلك خلال ساعات العمل من الساعة 9 صباحاً حتى الثالثة والنصف عصرًا في الفترة من 27 يوليو حتى 27 أغسطس 2023.