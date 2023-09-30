رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وزير المالية: على مدار 43 سنة مصروفاتنا أعلى من إيراداتنا

كتب:

محمد عزالدين
03:50 م | السبت 30 سبتمبر 2023
وزير المالية، محمد معيط

وزير المالية، محمد معيط

كشف وزير المالية، محمد معيط، أسباب تضخم الدين المحلي، قائلا: «على مدار 43 سنة، مصروفاتنا وإيرادتنا تم نسبها للناتج المحلي لتحييد التضخم».

وأضاف «معيط» خلال حديثه بجلسة عن واقع الاقتصاد المصري، ضمن فعاليات مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، لعرض إنجازات الدولة، الذي تنقله قناة «إكسترا نيوز»: «كل سنة موجود عجز ويضاف للدين، لأن مصروفاتنا أكبر من إيراداتنا، إذ تطور العجز خلال 43 عاما وترواج بين 6%-13.8%».

وأكد وزير المالية، أن العجز الكلي انخفض من 13.9% إلى 6% رغم جائحة كورونا، لافتا إلى أنه كان متوقع خلال الفترة 2023/2024 حتى 2027/2028 استمرار الانخفاض إلى نحو 5%.

وأوضح أنه على مدار 43 سنة، مصر تحقق عجز أولى باستثناء فترة حرب الخليج نتيجة المنح التي تلقتها مصر.

اقرأ المزيد:

وزارة المالية تكشف عن موعد زيادة المرتبات والعلاوات والحد الأدنى للأجور

ما هي «سندات ساموراي»؟.. تعتزم وزارة المالية طرحها قبل نهاية 2023

وظائف قيادية جديدة في وزارة المالية.. إليك الشروط ومواعيد التقديم

وزارة المالية توافق على استثناء الغردقة من مخالصة الضرائب العقارية