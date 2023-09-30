وزير المالية: على مدار 43 سنة مصروفاتنا أعلى من إيراداتنا

كشف وزير المالية، محمد معيط، أسباب تضخم الدين المحلي، قائلا: «على مدار 43 سنة، مصروفاتنا وإيرادتنا تم نسبها للناتج المحلي لتحييد التضخم».

وأضاف «معيط» خلال حديثه بجلسة عن واقع الاقتصاد المصري، ضمن فعاليات مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، لعرض إنجازات الدولة، الذي تنقله قناة «إكسترا نيوز»: «كل سنة موجود عجز ويضاف للدين، لأن مصروفاتنا أكبر من إيراداتنا، إذ تطور العجز خلال 43 عاما وترواج بين 6%-13.8%».

وأكد وزير المالية، أن العجز الكلي انخفض من 13.9% إلى 6% رغم جائحة كورونا، لافتا إلى أنه كان متوقع خلال الفترة 2023/2024 حتى 2027/2028 استمرار الانخفاض إلى نحو 5%.

وأوضح أنه على مدار 43 سنة، مصر تحقق عجز أولى باستثناء فترة حرب الخليج نتيجة المنح التي تلقتها مصر.