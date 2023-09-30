عضو التنسيقية: مؤتمر «حكاية وطن» فرصة لتعريف المواطن بإنجازات الدولة

أكد النائب الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مؤتمر حكاية وطن فرصة لعرض الإنجازات التي تحققت على مدار 9 سنوات من حكم الرئيس السيسي.

مؤتمر حكاية وطن

وأوضح بدوي، في بيان له منذ قليل، أن توقيت مؤتمر حكاية وطن هام للغاية، ويعد فرصة لعرض ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية على المواطنين، ليضع حدا للمشككين الذين يسعون للتقليل من هذا الجهد، خاصة وأن مصر على اعتاب انتخابات رئاسية.

وقال عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدولة المصرية لها الكثير من الإنجازات على أرض الواقع خلال السنوات الأخيرة، وهناك طفرة غير مسبوقة في حجم المشروعات، في مختلف القطاعات وعلى مستوى الجمهورية، موضحا أن القيادة السياسية عملت على تطوير البنية التحتية للبلاد وتحسين الخدمات العامة، مثل «التعليم والصحة والنقل»، بالإضافة إلى ملف التكنولوجيا والرقمنة الذي شهد تطور كبير.

توفير فرص عمل

وأكد الدكتور خالد بدوي، أن هذه الإنجازات ساهمت في قوة واستقرار الدولة المصرية، والتأكيد على أنها تسير في الطريق الصحيح، وقادرة على العبور للمستقبل، كما ساهمت بقوة في دعم ركائز الدولة المصرية وتوفير آلاف فرص العمل.