فرص العمل المتاحة في مجال الرقمنة بعد حديث الرئيس.. المصريون مطلوبون بالخارج

أصبحت التكنولوجيا المسيطر الأول على سوق العمل في الوقت الحالي، وقد تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، عن أهمية المجال الرقمي، الذي يتيح فرص عمل عديدة للشباب، تعتمد على التكنولوجيا والبرمجة والأمن السيبراني واختبارات الاختراق، وغيرها من المجالات.

وكشف محمد الحارثي استشاري تكنولوجيا المعلومات، في تصريحات لـ«الوطن»، فرص العمل المتاحة للشباب في مجال الرقمنة، وهي التخصصات المرتبطة بالتكنولوجيات مفتوحة المصدر، والبرمجيات الخاصة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتطبيقات الخدمات الإلكترونية، ومجالات التشغيل والدعم الفني للأنظمة: «في فرص كتير متاحة للشباب بمجال الرقمنة، وبنقول عليها التكنولوجيات مفتوحة المصدر، اللي بقت مهمة جدًا في الوقت الحالي، وبيعتمد عليها المستقبل القادم».

فرص عمل للشباب في المجال الرقمي

تتاح فرص العمل في مجال الرقمنة داخل وخارج مصر وكثير من الدول، وفي الفترة الأخيرة، بدأت دول كثيرة تطلب عدد كبير من المصريين، للعمل في الخدمات الخاصة بالبرمجيات، لما تمتلكه مصر من عمالة بشرية مهرة في هذا المجال: «عندنا ناس شاطرة أوي في البرمجة والتكنولوجيا بصفة عامة، لدرجة إن الدول العربية والأروبية، بتطلب من مصر ناس تشتغل معاهم في المجال ده».

مهام عديدة في مجالات التكنولوجيا

تمتلك مصر خبرات مدربة على التكنولوجيات بشكل متميز، لأداء المهام الخاصة بالأمن السيبراني، الخاص باختبارات الاختراق وتقييم الثغرات، وأيضًا البناء الهيلكي للأنظمة التكنولوجية، سواء محليًا أو عالميًا في مجال الرقمنة: «العمل بالرقمنة ده مهم جدًا، مش في مصر بس، لأ على مستوى العالم كله، لأن الحاضر والمستقبل بيعتمدوا بشكل كبير على التكنولوجيا».

فرص عمل مرتبطة بلغات البرمجة

يتاح في الوقت الحالي عديد من تخصصات البرمجة والتطبيقات ووظائف التشغيل والدعم الفني وتصميم الشبكات، لذا هناك اتجاه لتهيئة بيئة العمل التكنولوجية خلال الفترة الحالية، أما في مجال البرمجة، تتاح فرص عمل خاصة بلغات البرمجة الحديثة والمتطورة، وبرمجة تطبيقات الهاتف المحمول، وأيضًا الجزء الخاص بتعلم بناء نماذج الاصطناعي، ويطلق عليها اسم «بايفون»، وهي اللغات الأساسية المطلوبة، التي لديها القدرة على حل مشكلات البرمجة الخاصة بالأنظمة المتصلة.

الذكاء الاصطناعي المسيطر على سوق العمل

أوضح الدكتور إسلام غانم، خبير تكنولوجيا المعلومات، في حديثه لـ«الوطن»، أن التكنولوجيا أو المجال الرقمي، تسيطر على سوق العمل في الوقت الحالي، وتوفر عديد من الفرص للشباب بمجال البرمجيات، ومنها برمجة تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتطبيقات الويب والموبايل وتعليم الآلة بالعربي، كل هذه المجالات تندرج تحت بند واحد، إلا أن هناك بنود أخرى مرتبطة بتكنولوجيا المعلومات.

لا يشترط الحصول على شهادة أكاديمية

لا يشترط حصول الشخص على شهادة أكاديمية متخصصة، للعمل في مجال البرمجة أو التكنولوجيا، إذ يمكن الحصول على دورات تدريبية أونلاين، أو مجانية عبر الإنترنت، ومن ثم يستطع الشخص، خوض وظائف عديدة، منها العمل بالقطعة «فري لانسر»، ويكون خالي من أي قيود، أو العمل في تدريس التكنولوجيا أو قضاء دوام كامل بالشركات.