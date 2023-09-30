أبرز ما قاله الرئيس السيسي في مؤتمر «حكاية وطن» بشأن الانتخابات 

أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتصريحات مُهمة اليوم، في مؤتمر «حكاية وطن»، والذي قدّم شرحاً تفصيلاً عما حققته الدولة خلال التسع سنوات الماضية في مختلف المجالات كالصحة والتعليم والطاقة والكهرباء.

تصريحات الرئيس السيسي بشأن الانتخابات

- هذا ما تم إنجازه ولديكم فرصة للتغيير في الانتخابات القادمة.

- الأمر كله لله «اللي ليه حاجة هياخدها».

أبرز تصريحات الرئيس السيسي

كما أدلى بتصريحات مهمة، أبرزها:

- ماضون في مسيرة البناء والتنمية في جميع مناحي الحياة

- نسعى لحاضر ومستقبل أفضل لمصر والمصريين والارتقاء بمستوى معيشته

- الدولة المصرية شهدت مرحلة من التدهور قبل عام 2014

- الأمة لا تبنى إلا على البناء والإصلاح فقط

- دخل قناة السويس قبل حفر القناة الجديدة كان 4.5 مليار دولار، لكنه سيصبح 12.5 مليار دولار في العام المالي 2024-2025.

- عندما نقول إن ما فعله المسؤول منقوصًا أو فاسدًا أو غير مدروس، فنحن نظلمه، نظلم جهده وعمله، نضع على عمله تراب.

تضمن «حكاية وطن» السمات البارزة خلال الفترة من 2014 حتى 2023، ومنها:

- عودة الاستقرار السياسي والمجتمعي بعد سنوات

- الجرأة في وضع وتطبيق سياسيات وإجراءات الإصلاح والانفتاح

- تحركات جادة للقضاء على الفقر ومناطق الحضر العشوائية وتحسين جودة الحياة

- تعقد الظروف الدولية والأزمات الاقتصادية المتوالية