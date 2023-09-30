ندوة حوارية حول تعزيز التبادل الحضاري بمعرض الرياض الدولي للكتاب

شهد معرض الرياض الدولي للكتاب 2030 ندوةً حوارية اليوم السبت، حول الترجمة وجهود المترجمين في تعزيز أبعاد الثقافة والتبادل الحضاري بين الشعوب والثقافات، حيث شارك في الندوة الناقد الدكتور سعد البازعي، والمترجم راضي النماصي، وأدارها المدوّن سامي البطاطي.

معرض الرياض الدولي للكتاب بجامعة الملك سعود

جاءت الندوة الحوارية حول الترجمة وجهود المترجمين في تعزيز أبعاد الثقافة والتبادل الحضاري بين الشعوب، ضمن البرنامج الثقافي المصاحب لمعرض الرياض الدولي للكتاب، المقام في رحاب جامعة الملك سعود بالرياض.

ووصف الدكتور سعد البازعي، مشاريع الترجمة في المملكة بأنها تقود مشهد الترجمة إلى مستوى جديد، وأن مبادرة «ترجِم» تعد خطوة نوعية، والمترجمين فيها أكفاء، وتتمتع بمعايير عالية ترشح من خلالها الأعمال، كما أسهمت في نقل أعمال مهمة إلى العربية من اللغات المختلفة.

مطالبات بدور أكبر لهيئة الأدب والنشر والترجمة

وطالَب «البازعي» هيئة الأدب والنشر والترجمة بأن يكون لها دور أكبر في اختيارات الكتب التي يحتاج إليها القارئ العربي، من منطلق أن الترجمة مسؤولية ثقافية وحضارية كبرى، والضرورات الثقافية للمنطقة تتطلب نقل أعمال مهمة من لغات أخرى إلى العربية.