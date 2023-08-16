كل ما تريد معرفته عن برنامج الترجمة بجامعة سوهاج.. يؤهل لسوق العمل

تضم كلية الآداب بمحافظة سوهاج، عدة برامج للدراسة بينها برنامج الترجمة، الذي يعد أول برنامج خاص بجامعات الصعيد وثالث برنامج بالجامعات المصرية، إذ يقبل الطلاب على دراسة الترجمة واللغات، كونها مستقبل سوق العمل ومن أكثر التخصصات المطلوبة.

وقالت الدكتورة ليلى هاشم، منسق برنامج الترجمة بكلية الآداب بجامعة سوهاج، في حديثها لـ«الوطن»، إن البرنامج يقبل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة 2023 للقسمين العلمي علوم ورياضة والأدبي، وفقًا لتنسيق الثانوية العامة وللتنسيق الداخلي للكلية.

شروط الالتحاق ببرنامج الترجمة

وأضافت منسق برنامج الترجمة بكلية آداب سوهاج، أنّ الالتحاق بالقسم يتطلب شروط، بينها مجموع الثانوية العامة الكلي، ومجموع اللغات معًا ومجموع اللغة الإنجليزية منفردًا، فضلا عن مقابلة شخصية للطلاب، وتسديد الرسوم الدراسية المقررة للبرنامج، التي تُحدد وفق الائحة المالية الجديدة، وتتجاوز الـ2000 جنيه.

وأوضحت أنّ الدراسة ببرنامج الترجمة، تعتمد على إكساب الطلاب إجادة أنواع مختلفة من الترجمة التخصصية باللغة الإنجليزية، ومهارات الفهم والتعبير اللغوي، وأنّ الدراسة تتم بمبنى كلية الآداب بمقر جامعة سوهاج الجديد بمدينة سوهاج الجديدة، الكوامل.

مجالات العمل ببرنامج الترجمة

وكشفت منسق برنامج الترجمة بجامعة سوهاج، أن البرنامج يؤهل الطلاب لسوق العمل المتنوعة ما بين الترجمة والترجمة الفورية، والسياحة، والعمل بقطاع البنوك، وقطاع الاتصالات، والعمل بالمطارات، وغيرها من الوظائف التي تتطلب امتلاك مهارات اللغة الإنجليزية بإجادة تامة.