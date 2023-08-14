شروط الالتحاق ببرنامج الترجمة التخصصية في اللغة الفرنسية بآداب بني سويف

أعلنت كلية الآداب بجامعة بني سويف التي يترأسها الدكتور منصور حسن، عن قبول دفعة جديدة ببرنامج الترجمة التخصصية في اللغة الفرنسية بنظام الساعات المعتمدة «برنامج خاص بمصروفات» من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 -2024.

وأشارت الكلية في تقرير صادر عنها، إلى أن هدف البرنامج هو إعداد خريج مؤهل في مجال الترجمة، ويمنح درجة الليسانس في الآداب تخصص الترجمة التخصصية في اللغة الفرنسية بنظام الساعات المعتمدة.

مجالات العمل

- مراكز اللغات والترجمة.

- قطاع الإعلام «الإذاعة - التليفزيون»

- «الصحافة».

- قطاع شركات الاتصال Call center.

- الإرشاد السياحي.

- الشركات والمدارس الانترناشونال.

- البنوك.

- المنظمات الدولية ترجمة.

- المؤتمرات.

- السفارات والقنصليات والعلاقات العامة الدبلوماسية.

شروط القبول ببرنامج الترجمة التخصصية في اللغة الفرنسية

- أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها

وفقا لشروط القبول التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات.

- اجتياز المقابلة الشخصية.

الأوراق المطلوبة للتقدم للبرنامج

أصل المؤهل الدراسي (شهادة الثانوية العامة) صورة البطاقة

-6 صور شخصية

- 2 و6 جند بالنسبة للطلبة الذكور,

- شهادة ميلاد كمبيوتر.