رانيا المشاط: تحول كبير في علاقة مصر بمؤسسات التمويل الدولية منذ 2014

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الدولة المصرية لها استراتيجيات عديدة وأصبح العالم مرتبطا بشكل كبير، وننتقل حاليا من الرؤية الوطنية إلى الشراكات الدولية بعد أن نجحنا في خلق جسور مهمة مع العالم الخارجي لتنفيذ الرؤية المصرية من خلال شراكات دولية متعددة.

مؤسسات التمويل الدولية

وأوضحت «المشاط» خلال كلمتها في الجلسة الثانية من مؤتمر حكاية وطن بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين، أنه منذ 2014 وهناك تحول في علاقة مصر مع مؤسسات التمويل الدولية والشركاء من مختلف البلاد، وتعزيز للدبلوماسية الاقتصادية المصرية من خلال دفع جهود التعاون الدولي مع شركاء التنمية في مختلف المشروعات لدعم الأجندة الوطنية وما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة.