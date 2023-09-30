الرئيس السيسي في رسالة للمصريين من مؤتمر «حكاية وطن»: حافظوا على استقرار بلدكم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المعيار الوحيد لتقدم الدول هو الاستقرار، ومن يتحدث عن أي أمر آخر فهو إما جاهل أو أحمق، مضيفًا أنه وسط حالة الاستقرار التي استمرت منذ عام 2011 إلى عام 2013 استهلكنا رصيد الدولار نتيجة عمليات الاستيراد.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حديثه بجلسة عن واقع الاقتصاد المصري، ضمن فعاليات مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»: «عينيكم على استقرار بلدكم بس، مين يمسكها بقا مفيش مشكلة مادام مستقرة، اسمعوا كلامي أنا واحد منكم وأخوكم».