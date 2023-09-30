وزيرة التعاون الدولي: برنامج التغذية المدرسية وصل إلى قرى كثيرة بمحافظات مصر

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن برنامج التغذية المدرسية بالتعاون مع منظمة الغذاء العالمي أصبح من المشروعات المهمة التي وصلت لقرى كثيرة داخل محافظات الجمهورية وله أهمية كبيرة وهو «عدم تسرب الطلاب من المدارس».

برنامج التغذية هو برنامج وطني بشراكة دولية

وأوضحت المشاط، خلال كلمتها في الجلسة الثانية من مؤتمر حكاية وطن بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين، «أن برنامج التغذية هو برنامج وطني ولكن بيتحط شراكة دولية مع مؤسسة دولية لكي تقوم به بعض البلدان تكراره في بلدان أخرى من خلال تعاون جنوب جنوب الذي اضطلعنا فيه في الفترة الأخيرة».

برنامج فرصة يساعد على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

وتابعت: «برنامج فرصة بالتعاون مع البنك الدولي جزء من تكافل وكرامة، وهذا البرنامج مهم للغاية لأنه يساعد على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وأيضا يوجد بداخله تشغيل للأسر الأكثر احتياجًا مثل مشروع نورا، هو برعاية حياة كريمة من السيدة الأولى مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وهو يركز على فئة معينة من الفتيات من سن المراهقة فهو من البرامج المختلفة والمهمة».